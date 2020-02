Vestingdagen Hellevoetsluis geschrapt: 'Laat ons niet langer verantwoordelijk zijn voor zo'n groot evenement'

Voorzitter Wim de Zeeuw van de Stichting Vestingdagen over het schrappen van het evenement

De Vestingdagen in Hellevoetsluis gaan dit jaar niet door. Het bestuur wil niet langer de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid op zo'n groot evenement, waar de afgelopen jaren 80 duizend en 130 duizend bezoekers op af kwamen.

De organisatie onderschrijft het beeld dat het evenement, met oude stoommachines en tal van demonstraties in de oude vesting, slachtoffer is geworden van het eigen succes. "Het doet pijn", zegt voorzitter Wim de Zeeuw van de Stichting Vestingdagen weten. "Maar soms moet je de knoop doorhakken."

De afgelopen jaren zijn de veiligheidseisen voor evenementen aangescherpt. Dat is nauwelijks te betalen door de stichting. "En als je kijkt naar de veiligheid in de hele vesting dan zeggen wij 'die verantwoordelijkheid kunnen we niet nemen'."

Daarbij speelt ook mee dat de subsidie voor het evenement voor dit jaar is teruggeschroefd door de gemeente Hellevoetsluis. Er wordt nu door de gemeente gezocht naar een andere invulling voor het moment dat de vestingdagen zouden plaatsvinden, eind augustus.

Wethouder Spoon vindt het jammer dat de Vestingdagen niet doorgaan. "Ik begrijp het zeker", zegt de wethouder in een persverklaring. "Maar ik vind het jammer dat de Stichting tot deze conclusie moet komen."

Pauze of definitief einde

Sinds 2008 werden de Vestingdagen ook een paar jaar niet gehouden, min of meer om dezelfde redenen, geeft De Zeeuw aan. "En komen de Vestingdagen ooit weer terug?", gaat De Zeeuw verder. "Ik zeg: zeg nooit nooit. Ik hoop dat er partijen opstaan die, met onze expertise op de achtergrond. En misschien kunnen we na een jaar pauze, een tussenjaar, straks toch weer iets oppakken in Hellevoetsluis."