LIVEBLOG: Justitie eist twee jaar cel tegen Rotterdamse atletiektrainer voor misbruik leerlingen

De 59-jarige Jerry M. zou meisjes hebben betast en gezoend. Ook zou hij cadeautjes hebben gegeven. Dat was in de periode 2000-2009. De Rotterdammer was onder meer coach bij CAV Energie in Barendrecht.

Jerry M. zegt dat hij wel meisjes heeft gemasseerd, maar dat alleen deed om te helpen bij blessures. Later vandaag maakt justitie bekend welke straf zij eist tegen de atletiektrainer.

M. zou sinds de jaren tachtig meerdere pupillen hebben misbruikt. In een enkel geval zou dat ook tot een zwangerschap hebben geleid.

De afgelopen maanden hebben politie en justitie met ongeveer zestig mensen uit de atletiekwereld gesproken. Dat leverde vier aangiften op. Jerry M. staat terecht voor het betasten van minderjarigen, tussen de 11 en 15 jaar oud. Dat zou onder meer gebeurd zijn bij CAV Energie in Barendrecht. Ook was hij trainer bij het toenmalige Parthenon in Dordrecht.



