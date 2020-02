Liveblog teruglezen: Justitie eist twee jaar cel tegen Rotterdamse atletiektrainer voor misbruik leerlingen

Daarnaast wil justitie een beroepsverbod voor de man als sporttrainer voor vijf jaar. Ook mag hij als het aan justitie ligt vijf jaar geen contact hebben met de vrouwen die aangifte hebben gedaan.

De 59-jarige Jerry M. zou meisjes hebben betast en gezoend. Ook zou hij cadeautjes hebben gegeven. Dat was in de periode 2000-2009. De Rotterdammer was onder meer coach bij CAV Energie in Barendrecht.

Jerry M. zegt dat hij wel meisjes heeft gemasseerd, maar dat alleen deed om te helpen bij blessures.



Rijnmond was live bij de rechtszaak aanwezig en maakte dit liveblog:



