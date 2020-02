Aantal 60-plussers dat nog werkt in tien jaar verdubbeld

Het aantal 60-plussers met een baan in het Rijnmond-gebied is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Volgens uitkeringsverstrekker UWV zijn er nu 51.230 mensen van boven de 60 jaar aan het werk. Dat zijn er dertigduizend meer dan tien jaar geleden.

De meeste 60-plussers zijn actief in de zorgsector, industrie en transport. In die sectoren werkt ruim de helft van de 60-plussers. Vooral in het onderwijs maken de 60-plussers een groot deel uit van het arbeidsbestand.

Ook percentueel gezien maken de 60-plussers een steeds groter deel uit van de beroepsbevolking. Bijna zeven procent van de werkenden heeft de grens van zestig jaar gepasseerd. Tien jaar geleden was dat nog maar drie procent.

Uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in de regio 'Groot Rijnmond' steeg in januari met 8,2 procent. Dat is iets meer dan de landelijke stijging (8,1%).

De krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd hoog, schetst het UWV. Dat wordt uitgemeten in het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Voor elke 100 werklozen zijn er op dit moment 92 vacatures in onze regio.

Volgens het UWV wordt dat deels veroorzaakt door de vergrijzing. Vacatures ontstaan doordat medewerkers die met pensioen gaan moeten worden vervangen.