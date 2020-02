Google neemt bedrijf uit Dordrecht over

Cornerstone heeft veel kennis in huis om klanten sneller en gemakkelijker naar Google Cloud over te laten stappen, laat het Amerikaanse technologiebedrijf weten in een verklaring.

Het bedrijf Cornerstone uit Dordrecht is gespecialiseerd in het overzetten van oude computersystemen van bedrijven naar de cloud. Door die overstap hoeven bedrijven niet meer te investeren in apparatuur, omdat al hun bedrijfssystemen op een beveiligde plek op het internet staan.

Het bedrijf uit Dordrecht kan onder meer de overstap naar de cloud in kaart brengen en data automatisch over laten zetten.

Hoeveel Google heeft neergelegd voor de overname van Cornerstone hebben beide bedrijven niet bekendgemaakt.