Hbo-opleiding moderne bedrijfskunde in Maassluis

Bij marketingbedrijf Keytoe in Maassluis kun je vanaf dit jaar de hbo-opleiding moderne bedrijfskunde volgen. "Omdat we er zin in hadden", zegtĀ Cedric Muchall, een van de oprichters van het bedrijf.

Keytoe heeft een stuk of vijftig medewerkers, een derde als mbo-stagiair begonnen, legt Muchall uit. "Die vonden de stage het leukste onderdeel van de studie, de studie zelf was onpersoonlijk en achterhaald."

Dat wil Keytoe dus beter doen. "Ik heb nooit gedacht dat het echt kon, maar toen was het er ineens", zegt Muchall laconiek.

Keytoe werkt samen met SDO, een particuliere hogeschool in Rotterdam, dus zonder financiële steun vanuit de overheid. Die nemen de tentamens voor hun rekening en het nakijkwerk. Bij het Maassluisse bedrijf zijn lesruimtes.

De opleiding is geschikt voor wie net van de middelbare school komt, maar ook voor mensen die al dertig jaar werkervaring hebben, zegt Muchall.

Tegenprestatie

Studeren kost tweeduizend euro per jaar. Daarbij worden studenten aangemoedigd per jaar zevenduizend euro voor het bedrijf te verdienen. "Dat mag, het moet niet, maar het zou wel fijn zijn", legt Muchall uit. "Een reguliere onderwijsinstelling krijgt op jaarbasis per student zevenduizend euro ondersteuning van de overheid. Dat krijgen particuliere hogescholen niet. We willen graag laten zien dat je onderwijs kan aanbieden zonder een euro van de overheid."

Keytoe houdt zich niet alleen bezig met marketing, ook met organisatiepsychologie: de relatie tussen mensen en hun werkomgeving. "Ik ben op aarde om er een beetje een leuke tijd van te maken met collega's en klanten", zegt Muchall. "En om zoveel mogelijk goeie dingen te doen en een positieve invloed achter te laten. Daar leven we voor."

Toch moeten de rekeningen worden betaald, maar voor Muchall is dat niet het belangrijkste. "Rekeningen betalen is een randvoorwaarde, maar niet het doel. Wij gaan als organisatie veel meer voor blije mensen dan voor een blije bankrekening."