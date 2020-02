Trouwen op 20-02-2020: 'Het is gewoon de perfecte datum'

Het is spitsuur op stadhuizen en gemeentehuizen vandaag. Opvallend veel verliefde stelletjes hebben de datum 20-02-2020 aangegrepen om in het huwelijksbootje te stappen.

Op het stadhuis aan de Coolsingel in Rotterdam vindt elk kwartier een huwelijk plaats. Alleen op die manier kan aan alle trouwverzoeken voldaan worden.

Donderdagmorgen zat Wendy al bij de kapper, om zich voor te bereiden op haar speciale dag. "Ik begin inmiddels wel een beetje nerveus te worden", geeft ze toe.

Wendy heeft lang naar vandaag kunnen toeleven. Bart ging op één knie en de twee gingen op zoek naar 'de perfecte datum'. "Een collega begon toen over 20-02-2020", glimlacht ze. "Dat was wel even wachten, maar het is het wel waard."

Bart zou gezegd hebben dat hij, om de trouwdatum niet te vergeten, die datum op zijn arm zou tatoeëren. "Dat is nu natuurlijk niet meer nodig", zegt Wendy.

Bart en Wendy werken allebei bij het Maritiem Museum en delen ook de passie voor motoren. "Vooral oude scheepsmotoren", voegt Wendy daar meteen aan toe. En ze hebben elkaar leren kennen in... de metro. "Ik zag hem daar staan", vertelt de aanstaande bruid. "en ik zag - opvallend genoeg - kolengruis aan zijn laarzen. Dat viel echt op. En op zijn rug stond Maritiem Museum. Ik was nog op zoek naar iets om te gaan doen naast mijn studie. En toen ik bij het Museum werd aangenomen, werden we directe collega. En sindsdien zijn we niet uit elkaar te slaan."

Donderdag gaan de twee opnieuw met de metro, maar dan naar het stadhuis. "En met een sleep van drie-en-een-halve meter wordt dat nog een hele klus", lacht Wendy.