13-jarige onderweg naar huis beroofd van zijn splinternieuwe Playstation

Een jongen van 13 jaar ging samen met zijn moeder naar de Mediamarkt in winkelcentrum Alexandrium voor een nieuwe PlayStation. Maar vlak voor ze thuiskwamen in Capelle aan den IJssel werd de PlayStation door drie mannen uit de handen van de jongen gerukt.

Ze renden er nog achteraan, maar worden tegen de grond gegooid. Op camerabeelden vanuit het winkelcentrum, de metro en metrostation Schenkel blijkt dat ze de hele weg zijn gevolgd.

Het gaat waarschijnlijk om minderjarigen, daarom zijn de gezichten wazig gemaakt. Dat geeft de jongens de kans om zichzelf te melden. Mocht dat over twee weken niet zijn gebeurd, dan worden ze herkenbaar uitgezonden.

Hoewel ze nu nog onherkenbaar zijn, is de kans volgens Bureau Rijnmond-presentator Suzanne Mulder alsnog groot dat de jongens herkend worden aan hun manier van lopen en de kleding.

"Ik denk dat ze het knap benauwd gaan krijgen", zegt Suzanne. Zo scherp en duidelijk zijn de beelden.



Inmiddels is bekend geworden dat een winkel uit Rockanje de jongen een nieuwe PlayStation gaat schenken. Het personeel was zo aangedaan door het incident dat ze met het geld wat eigenlijk voor een bedrijfsuitje was bestemd een nieuwe gaan kopen.