Februari smokkelmaand: twaalf drugsverdachten gepakt in Rotterdamse haven

De politie en de douane hebben deze maand al zeker twaalf mensen opgepakt die op zoek waren naar drugs in de haven van Rotterdam. Sinds het begin van deze maand is er al elf keer gezocht na een melding van 'insluipers' op containerterminals.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag ging de politie nog op zoek naar nieuwe insluipers op het terrein van ECT. Dit keer zijn er geen aanhoudingen verricht. Maar vrijdag, zaterdag, zondag en maandag werden er wel mensen opgepakt.

In de eerste week van februari werden ook al diverse aanhoudingen verricht in de haven.



Insluipers zijn mensen die binnendringen op bedrijfsterreinen in de haven. Ze halen dan de drugs uit containers, die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, in de containers zijn gestopt.

Volgens justitie ligt de straatwaarde van een kilo cocaïne tussen de 20- en 35 duizend euro.