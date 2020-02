Minister om de tafel met burgemeesters voor aanpak steekpartijen

Grapperhaus heeft de partijen uitgenodigd om samen over het probleem door te praten en te overleggen over de inzet van al bestaande maatregelen, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Wanneer het gesprek gaat plaatsvinden is niet bekend.

De minister zei eerder al dat lokale messenverboden en preventief fouilleren moeten helpen bij het tegengaan van steekpartijen. Ook zei Grapperhaus dat hij een grotere rol voor ouders ziet om steekpartijen onder jongeren tegen te gaan.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam kondigde eerder aan dat hij ouders wil beboeten van kinderen die voor een tweede keer betrapt worden op het dragen van een mes.