Zedenmisdrijf Capelle was géén zedenmisdrijf

Foto: AS Meida

De politie trekt het bericht in dat vrijdagavond op de P.C. Boutenssingel in Capelle aan den IJssel een vrouw zou zijn misbruikt. Die conclusie trekt de politie na onderzoek.

Zaterdag meldde de politie dat de avond ervoor een vrouw van haar fiets was getrokken. Daarna zou ze misbruikt zijn. Maar daar is geen sprake van, zegt de politie een paar dagen later.

Tijdens het onderzoek is gesproken met passanten, zijn camerabeelden bekeken en zijn sporen onderzocht door de Forensische Opsporing en het NFI.

Wat er zich dan wel heeft afgespeeld op de P.C. Boutenssingel wil de politie niet zeggen. Ook doet de politie geen mededelingen over wat er met de vrouw gaat gebeuren.