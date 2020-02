Havenvrouw: reachstacker Anouk Duijnhouwer

Ze zijn er heus wel, vrouwen in de haven. Maar je moet ze goed zoeken. En dat is opmerkelijk, want de Rotterdamse haven zit te springen om goed technisch personeel. Het werk is al lang niet meer zo zwaar en vies als het in het verleden was. Dus wat weerhoudt de meiden in Rotterdam om te kiezen voor een baan in de haven? Misschien het gebrek aan rolmodellen? Daar gaat Rijnmond verandering in brengen, met drie portretten van stoere meiden in de haven. Vandaag: Anouk Duijnhouwer, reachstackerchauffeur bij Barge Centre Waalhaven.

Ze mag nog niet zonder begeleiding met een auto de weg op. Maar op haar werk rijdt ze zonder problemen in haar eentje in een reachstacker en verplaatst en stapelt ze volle containers van 30 ton of meer. Anouk Duijnhouwer is pas 17 jaar en misschien wel de jongste reachstackerchauffeur in de haven van Rotterdam. En daar is ze trots op. “Hier werken maar drie vrouwen. Dat zijn er niet veel, maar toch wel wat. Ik denk zelfs dat we de meeste vrouwelijke reachstackerchauffeurs van de hele haven hebben. En dan ben ik ook nog eens de jongste.”



Een reachstacker is eigenlijk een soort containerstapelaar. Een machine op grote wielen, met een totaal gewicht van ruim 75 ton, die met een brede grijper (een spreader) ogenschijnlijk zonder moeite containers optilt en verplaatst. De bestuurder zit in een afgesloten ruimte, de cabine, op de machine en rijdt op de kade heen en weer tussen hoge stapels containers. Anouk rijdt al vanaf haar zestiende op zo’n machine. “Dat kunnen niet veel anderen zeggen.”

BBl-opleiding

Ze werkt bij Barge Center Waalhaven, een terminal voor de binnenvaart en opslag van (koel)containers aan de Waalhaven West Zijde 62. “Ik volg een BBL-opleiding bij het STC en werk hier als medewerker havenoperaties. Op school had ik eerst voor de binnenvaart gekozen, maar dat bleek al na een week niks te zijn voor mij. Mijn nicht werkt ook in de haven en toen dacht ik: misschien is dat ook wel wat voor mij, met die machines enzo.”



In het eerste jaar heeft ze zich eerst moeten bewijzen, vertelt ze. “Ik kreeg allemaal rotklusjes, om het zo maar te zeggen. Containers schoonspuiten, leeg vegen en leeg scheppen; om aan te tonen dat ik het echt wil. In het tweede jaar heb ik een interne opleiding voor reachstackerchauffeur gekregen en heb toen ook mijn certificaat voor de reachstacker gehaald. Die van de kleine vorkheftruckchauffeur had ik al. Mijn gewone rijbewijs had ik toen niet eens, nu wel. Op de openbare weg moet ik nog onder begeleiding rijden omdat ik nog geen 18 ben. Maar hier mag ik het alleen.”Met ogenschijnlijk gemak praat en rijdt ze rond, terwijl ze een container op zijn plek zet. “Een container weegt 10 tot 30 ton, dat is niet niks. Gelukkig kan de truck hem hebben. Je moet wel goed uitkijken waar je rijdt en waar je hem neerzet.” Ze houdt ondertussen haar collega’s goed in de gaten. Met een beetje voorstellingsvermogen ziet het eruit alsof ze met elkaar een balletvoorstelling opvoeren. Ze draaien voor- en achteruit om elkaar heen, tussen de stapels containers op de terminal.

Bobbels

Anouk houdt in haar linkerhand het stuur, beweegt rechts een soort joystick en kijkt ondertussen in spiegels naast en boven haar. Ze heeft een oranje fluoriserende jas aan en zit in een grote stoel die door de soepele vering flink op en neer wipt. “Ja, al die bobbels in de weg maken het soms lastig. Niet iedereen kan dit werk. Het rijden op zich misschien wel, maar met die containers werken niet. Je moet er echt feeling voor hebben, anders gaat het mis. Alle handelingen moeten ook verwerkt worden in het locatiesysteem. Ook de omgang met de computer in de reachstacker gaat haar prima af. Je moet blijven opletten met wat je doet, zegt Anouk"



Ze lacht veel en praat snel en zwaait tussendoor naar een mannelijke collega. Die steekt z’n middelvinger op. Hij krijgt hetzelfde als antwoord. “Ha ha, we hebben altijd lol. Hard voor weinig, nooit chagrijnig.”



Ze weet niet waarom zo weinig meiden voor dit werk kiezen. Zelf zou ze het iedereen aanraden want is afwisselend werk. “Stoer, uitdagend, afwisselend. Super leuk. Je rijdt toch maar mooi met een truck van bijna tachtig ton in de rondte. Dat is niet niks. En dan heb je nog van die bakken eraan hangen. Dat is niet altijd makkelijk. En die mannen maken het alleen nog maar erger,” zegt ze lachend. “De ene collega vindt het leuk, een ander misschien niet dat ook vrouwen dit werk doen. Als wij het maar leuk vinden, daar gaat hem om. Girls!”

Verdiensten

En als ze heel eerlijk is, doet ze dit werk ook vanwege het geld, bekent ze. “Mannenwerk verdient meer dan bijvoorbeeld werken in een supermarkt of kledingwinkel of zoiets. En dit is stoer, daarom.” Dan plaatst ze weer een gele container op een andere. “Zo, opgeruimd staat netjes.”

