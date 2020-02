Ache nog niet fit voor RKC Waalwijk - Sparta

Sparta moet het vrijdagavond in het uitduel tegen RKC Waalwijk nog steeds stellen zonder Ragnar Ache. De spits is nog niet volledig hersteld van zijn blessure. Adil Auasar en Dante Rigo zijn nog twijfelgevallen voor vrijdag.

Auassar en Rigo vielen afgelopen zondag beiden geblesseerd uit in het duel tegen FC Groningen. Dat duel verloor de ploeg uit Spangen in eigen huis met 2-1.

Carnaval

RKC Waalwijk treedt vrijdag aan in een speciaal carnavals-shirt. De ploeg uit Waalwijk is de hekkensluiter van de Eredivisie. Het eerdere duel tussen Sparta en RKC in Het Kasteel eindigde dit seizoen in een 4-0 overwinning voor de Rotterdammers.