Beroofde jongen krijgt nieuwe PlayStation: 'Hij moet weten dat er ook goede mensen op de wereld zijn'

Het personeel van de winkel wil graag anoniem blijven over de actie. "Wij hoeven niet in de spotlights. De aandacht moet gaan naar het slachtoffer en niet naar ons", zegt de eigenaar. Toch doen ze voor één keer hun verhaal bij Rijnmond.

Aangrijpend

"Het was echt aangrijpend", zegt de eigenaar van de winkel. "Ik hoorde het verhaal in de auto, samen met mijn vrouw. We waren zo onder de indruk dat we eerst niets tegen elkaar zeiden. Hoe kan dit? Dit kan en mag niet."

Bij de winkel aangekomen vertelt de man het verhaal aan zijn personeel. Ook zij zijn geraakt. "Toen zeiden we met z'n allen dat wij iets moesten gaan doen. Om die jongen het gevoel te geven dat er ook goede mensen op de wereld zijn."

De nieuwe spelcomputer wordt betaald met geld dat eigenlijk bedoeld was voor een bedrijfsuitje voor zestien personeelsleden. Dat gaat nu niet door. "Het geld dat daarvoor was gereserveerd, wordt nu gebruikt om een nieuwe spelcomputer te kopen."

Wanneer ze de PlayStation aan de jongen gaan overhandigen is nog niet bekend. Er is ook nog geen contact geweest met de jongen. "Maar ik hoop dat als hij het hoort, dat hij echt zoiets heeft van 'wauw'. Dat hoop ik."