Rotterdammers langer vast voor schietpartijen

Twee Rotterdammers blijven langer vastzitten voor meerdere schietpartijen in Zoetermeer. Hun voorarrest is met twee weken verlengd.

De schietpartijen waren vorig najaar bij nachtclubs in de Amsterdamstraat en in de Van der Hagenstraat in Zoetermeer. De politie wil niet zeggen of de mannen bij dezelfde incidenten betrokken waren en of ze mogelijk samen optrokken.

De eerste verdachte kon maandagochtend worden opgepakt in Rotterdam. Het gaat om een 20-jarige Rotterdammer. De tweede verdachte, een 19-jarige man uit Rotterdam, werd dinsdag opgepakt in de gevangenis De Schie in Rotterdam.

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.