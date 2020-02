Eis 3,5 jaar cel: Staal zou Mercedes GL400 voor vrouw hebben gekocht

Justitie wil dat Erik Staal, de oud-topman van woningcorporatie Vestia, 3,5 jaar de gevangenis in gaat. Ook mag hij niet meer bestuurder zijn. Dat heeft justitie donderdag in de strafzaak tegen hem geëist.

Staal wordt verdacht ruim anderhalf miljoen euro achterover te hebben gedrukt. Het geld was bedoeld voor sociale woningbouw. Het Rotterdamse Vestia was één van de belangrijkste sponsors. De Rotterdamse corporatie stopte 3,6 van de 5,2 miljoen euro in het project.

Staal was de belangrijkste man (bestuurder) van het project HASA in Zuid-Afrika. Naast valsheid in geschrifte wordt hij verdacht van verduistering, witwassen en winkeldiefstal bij Hornbach.



Van het geld zou hij met de creditcard van HASA onder meer een Mercedes 400GL voor zijn vrouw hebben gekocht. Ook zou hij een jetski voor zijn huis op Bonaire hebben verworven. Een cruise van Chili naar Argentinië zou hij ook op kosten van de zaak hebben gedaan. Hij zou ook voor 27 duizend aan vliegtickets hebben gekocht. En, tot slot zou hij een weekendje naar Londen met de kinderen van het HASA-geld hebben gedaan.