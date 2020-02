Automonteur krijgt taakstraf voor sjoemelen met tachografen

Een medewerker van een transportbedrijf in de regio Rijnmond heeft een taakstraf van 228 uur gekregen voor fraude met tachografen. Dat zijn apparaten die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs bijhouden.

Als hij nog een keer in de fout gaat moet de man een half jaar de cel in.

Doordat de medewerker aan de apparatuur sleutelde, konden chauffeurs ongezien langer doorrijden dan wettelijk toegestaan is. Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen, zo oordeelde de rechter.

Het contante geld dat de werknemer ontving voor zijn criminele handelingen werd witgewassen. Zo werd een bedrag van dertigduizend euro doorgesluisd naar het buitenland en kocht de dader voor ruim vierduizend euro aan sieraden.

In een onderzoek werden bij het bedrijf meerdere gemanipuleerde tachografen gevonden. Sommigen zaten al in vrachtwagens ingebouwd. Ook is materiaal gevonden waarmee tachografen gemanipuleerd kunnen worden.

Het bedrijf waar de persoon werkt, is door de RDW erkend om tachografen te ijken. Zij moeten de apparaten controleren en bepalen of ze aan de gestelde eisen voldoen. Het bedrijf krijgt een geldboete van 19 duizend euro opgelegd vanwege het in de administratie opnemen van valse registerkaarten.