Larsson over blessure Sinisterra: "Hij gaat top terugkomen bij Feyenoord''

Luis Sinisterra komt door een zware blessure dit seizoen niet meer in actie voor Feyenoord. Ploeggenoot en concurrent Sam Larsson is de logische vervanger voor de Colombiaanse buitenspeler.

De blessure van Sinisterra geeft Larsson de kans om zich te bewijzen als linksbuiten van Feyenoord. Maar het spreekwoord 'De één zijn dood is de ander zijn brood' kent de Zweed niet. ''Maar ik begrijp wel wat er mee wordt bedoeld'', geeft Larsson aan. ''Ik vind het heel jammer voor Luis. Wij gaan hem honderd procent steunen. Hij is sterk en gaat top terugkomen.''

Klaar voor basisplek

Larsson scoorde in november voor het laatst voor Feyenoord. De afgelopen maanden stond de Zweed niet vaak in de basis, maar afgelopen zondag startte hij wel. "Ik ben er klaar voor om de rest van het seizoen te spelen", zegt de buitenspeler.

Larsson vertelt in een interview met Rijnmond verder over zijn eigen vorm en over trainer Dick Advocaat. Bekijk het interview hierboven.