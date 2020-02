Breakdancer Redo stoomt zichzelf klaar voor optreden miljoenenpubliek songfestival

"Dit is echt sick. Natuurlijk wil ik hierbij zijn. Het is echt een super groot en mooi podium. En dan ook nog eens in Rotterdam. Ja, echt super tof."



Hoewel hij helemaal gewend is aan een groot publiek, benadrukt hij dat optreden voor een miljoenenpubliek echt wel andere koek is.

"Zo'n groot platform heb ik nog nooit meegemaakt. Dat er zoveel mensen naar mij gaan kijken. Je moet er niet teveel bij stil staan, dan word je helemaal gek."



In niet meer dan anderhalve minuut moet hij aan de wereld laten zien wat hij kan. "Ik wil echt iets moois neerzetten. Ik wil mensen raken. Ervoor zorgen dat ze geïnspireerd raken. Ze aan het denken zetten. Het moet een spektakel worden."

Redouan vertelt al druk bezig te zijn met de voorbereidingen: "We zijn nu heel erg met het concept bezig. Hoe moet het eruit komen te zien?"

De bekende muziekproducer Eric van Tijn is degene die de muziek voor Redouan zijn optreden maakt. "We zijn continu met elkaar aan het schakelen. Zo moeten we kijken naar het tempo voor de muziek en dat soort dingen."

Hij vervolgt zijn verhaal: "Zodra dit allemaal af is, kan ik beginnen met de fysieke voorbereidingen. En dan is het keihard repeteren!"