Claudia de Breij krijgt LHBTI-emancipatieprijs

De cabaretier, liedjesschrijver en televisiemaker krijgt deze prijs, omdat zij zich in haar werk expliciet uitspreekt tegen haat en discriminatie en voor liefde en diversiteit. Daarin durft zij volgens de jury voorop te lopen.

De Schiedamse prijs is vernoemd naar Jillis Bruggeman, de laatste om zijn seksuele geaardheid in Nederland ter dood gebrachte homoseksueel. Dat was in het jaar 1803.

Hij werd na veroordeeld te zijn aan de stadsgalg in Schiedam gebonden en met een zweep geslagen tot hij aan zijn verwondingen overleed.

De organisatie maakt zich niet alleen sterk voor de acceptatie van homoseksuelen. Ook biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie, een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft.