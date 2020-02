Choukoud en Butter willen zich tijdens Rotterdamse marathon plaatsen voor Tokio

De Nederlandse toplopers Khalid Choukoud en Michel Butter komen op 5 april in actie op de Rotterdamse marathon. Het tweetal gaat deze wedstrijd gebruiken om zich proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in het Japanse Tokio.

Om naar Tokio te mogen, moeten de Nederlanders onder de limiet van 2 uur 11 minuten en 30 seconden lopen. Butter (34) kwam voor de Spelen van 2016 acht seconden tekort. Zijn persoonlijke record is 2.09.52. Dat van de 33-jarige Choukoud is 2.10.52. Ook Bart van Nunen en Frank Futselaar doen mee aan de marathon in eigen land.

Bij de vrouwen komen Bo Ummels en Kim Dillen in actie. Zij moeten onder de limiet van 2.28.00 lopen om naar Tokio te mogen. De Olympische wedstrijd is op 9 augustus voor mannen en een dag eerder voor vrouwen.