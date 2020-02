Sparta-keeper Ariel Harush: 'Niet makkelijk om hier alleen te zijn terwijl mijn zwangere vrouw in Israël is'

Voor de camera van RTV Rijnmond vertelt Harush dat hij voor wedstrijden gewoon honderd procent gefocust is, maar dat het geen makkelijke tijd is. "Soms moet je een opoffering doen als je vecht voor je carrière. We supporten elkaar en over een kleine drie weken zien we elkaar weer."

Harush keek ook zelfkritisch naar zijn optreden thuis tegen FC Groningen (1-2). "Bij de eerste goal had ik wat meer kunnen doen. Maar we zijn een team dus kijken we niet te veel terug naar onze fouten."

In de video hierboven is het volledige interview met Ariel Harush te bekijken.