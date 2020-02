Erasmus Universiteit doet aangifte vanwege racisme en seksistische beelden in app-groep

Het gaat om de app-groep van derdejaars studenten van de Erasmus University College. Er zitten zo’n tweehonderd studenten in.

Volgens de universiteit zijn de beelden verspreid door eigen studenten en die van de Hogeschool Rotterdam. Ze zouden zijn gedeeld door leden van de roeivereniging Skadi. Die werden toegelaten tot de app-groep door een student.

Die vereniging reageert geschrokken in een artikel van EramusMagazine: “We bekijken nog hoe we dit moeten voortzetten. Dat doen we natuurlijk in overleg met de universiteit.”