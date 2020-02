Gemeente Rotterdam wil meer zonnepanelen op eigen gebouwen

Rotterdam gaat onderzoeken of daken van gemeentelijke instellingen uitgerust kunnen worden met zonnepanelen.

Het voorstel komt van PvdA, GroenLinks, CDA, D66, VVD en Leefbaar Rotterdam. Donderdagavond praat de gemeenteraad er over.

De investering in zonnepanelen verdient zich vanzelf terug, zegt het stadsbestuur. Bovendien wil de gemeente het goede voorbeeld geven. Volgens de initiatiefnemers levert de installatie van de panelen op de gemeentelijke panden ook veel banen op in de regio.

De komende maanden wordt onderzocht of het plan haalbaar is. De gemeenteraad wil er voor de zomer over beslissen, zodat de zonnepanelen voor 2022 kunnen worden geïnstalleerd.