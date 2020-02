Freestyle bmx voor het eerst Olympisch, maar Rotterdamse gaat niet door keuze KNWU

Salto's maken met een bmx op een skatebaan. Freestyle bmx is vanaf komende zomer een Olympische sport. Daarmee leek er een droom uit te komen voor de Rotterdamse Shanice Silva Cruz. Alleen gooide de KNWU roet in het eten.

Eind vorig haar had Silva Cruz het WK in China als laatste kans om zich te kunnen te kwalificeren. Alleen de wielerunie stuurde niemand. "Ze zeiden dat de kans voor plaatsing heel klein was en dat het niveau omhoog moet. Dus ze wilden niet investeren in dit toernooi."

Silva Cruz had als vanaf jongs af aan een Olympische droom. "Toen ik hoorde dat deze sport Olympisch werd, dacht ik: nu gaan we ervoor." Ze richt nu haar pijlen op de Spelen van 2024.

Bekijk in de video hierboven het volledige interview met de Rotterdamse Shanice Silva Cruz.