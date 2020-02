Chinese restaurants: minder klanten sinds de uitbraak van coronavirus

Chinese restaurants in de regio voelen de uitbraak van het Coronavirus ook in hun portemonnee. Zo komen er bij veel restaurants minder klanten dan in dezelfde periode vorig jaar toen er van een virusdreiging geen sprake was. Ook worden er racistische grappen aan tafel gemaakt. Dat blijkt uit een steekproef van Rijnmond onder Chinese restaurants.

"Dan wordt er ineens vanuit het niets 'corona' door de zaak geroepen", zegt een medewerker van een Chinees restaurant in Rotterdam. "Het is normaal wel rustig in januari en februari, maar zo rustig als nu hebben we het niet eerder meegemaakt", zegt de eigenaresse van een restaurant in Ridderkerk. "We krijgen ook bezorgde klanten die bellen om te vragen of onze kok in China is geweest."

Ook bij Chinese restaurants in Schiedam zijn de problemen herkenbaar. "Op straat word je gewoon uitgescholden voor kut-Chinees. Nu heb ík mijn mondje bij me", zegt een medewerker, "maar de oudere generatie heeft minder power.

"Onze klanten zijn juist heel bezorgd", zegt een ondernemer in Rotterdam-Zuid. "Ze vragen of er mensen uit onze familie getroffen zijn door het coronavirus. Wij bestaan al meer dan 35 jaar en hebben veel vaste klanten die met ons begaan zijn."

Bij een Chinees restaurant in Dordrecht merken ze wel dat het iets rustiger is. "In de zaak hebben we niet met racisme te maken, maar eromheen wel. We zitten in een winkelcentrum. Sommige voorbijgangers beelden Chinezen met maskers uit of gaan spontaan hoesten. Dat gebeurt gewoon uit domheid."

'Als onze kok de tram in stapt, gaat iedereen achterin zitten'

Een Chinese delegatie uit Rotterdam ging donderdag in gesprek met wethouder Wijbenga, omdat Chinezen het spuugzat zijn dat ze mikpunt van discriminatie en racisme zijn. "We willen ons met hen inzetten om de vervelende gedragingen ten opzichte van de Chinese Rotterdammers aan te pakken", zei Wijbenga naar aanleiding van het gesprek.



Bij een restaurant in Vlaardingen blijven de klanten wel komen. "Maar onze kok heeft wel met racisme te maken. Als hij de tram in stapt, gaat iedereen achterin zitten. Dat gebeurt niet één keer, maar elke keer. Hij wordt daar best verdrietig van."