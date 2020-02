Bezorgde bewoners Sumatraweg: 'Wacht met heien tot de oorzaak bekend is'

Heijmans organiseerde voor de tweede keer een bijeenkomst met de getroffen bewoners en omwonenden die maandag 10 februari een heistelling op hun complex kregen.



Bouwbedrijf Heijmans wil de bouw en het heien het liefst maandag hervatten. Maar de bewoners reageren geschrokken: "Iedereen begrijpt dat de bouw een keer af moet, maar het rapport van de arbeidsinspectie over de oorzaak is nog niet bekend. We dringen er op aan nog twee weken te wachten, totdat het rapport er is."

Maar Lonneke Zuidwijk, directeur Heijmans Vastgoed West Nederland, kan nog geen toezegging doen. "Daar moeten we nog even over nadenken. Heijmans wil toch weer beginnen met heien, maar ik begrijp de bezorgdheid ook heel goed."

Oorzaak

Zuidwijk denkt dat het omvallen van de heistelling door drie dingen veroorzaakt kan zijn: menselijk handelen, wind en materieel. "Het materieel wordt nog eens extra gekeurd om elk defect uit te sluiten. En we hangen windmeters op bij de bouw en heien maar tot windkracht vijf. De norm op andere projecten is kracht zes", zegt de directeur van Heijmans Vastgoed West Nederland.

Emotie en herstel

Dwight Winter woont in één van vier woningen waar de heistelling in viel. "Gebruik nou je boerenverstand", zegt hij. "Moet je het wel willen? Ik ben er niet gerust op. Hervatten van het heien voelt nu echt nog te snel. Het zal wel met mijn emotie te maken hebben".

"Het stof begint nu ook figuurlijk net neer te dalen. Ik heb nu tijdelijke huisvesting en dat is fijn. Maar het besef begint nu echt te komen dat het de komende maanden allemaal heel anders gaat zijn in mijn leven. Ik verwacht dat het herstellen van mijn woning nog minstens een half jaar gaat duren", zegt een bezorgde Winter.