Dichter en liedjesschrijver Karel Eykman: 'Ik mag niet wennen aan de dood van Aart Staartjes'

Zijn naam is misschien iets minder bekend dan die van de onlangs overleden Aart Staartjes, maar zijn werk neemt minstens zoveel ruimte in ons collectieve geheugen: Karel Eykman. Hij is verantwoordelijk als tekstschrijver voor talloze liedjes in De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, Sesamstraat en het Klokhuis.