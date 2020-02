Het weer van vandaag: Stevige wind

Vanochtend zijn er perioden met zon. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft wel droog. De temperatuur komt uit op 10 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7.  Vanavond en vannacht is het bewolkt en vrijwel droog. Het blijft stevig doorwaaien. Met een minimumtemperatuur van 8 graden blijft het zacht.

Morgen is het bewolkt en vanuit het noordwesten valt er soms lichte regen of motregen. In de middag wordt het 11 graden. Er staat een krachtige en aan zee harde zuidwestenwind, kracht 6 of 7. Ook bestaat er kans op zware windstoten tussen 75 en 90 km/u.



Vooruitzichten

De komende dagen blijft het onbestendig en wordt het volgende week minder zacht. Op zondag passeert een storing met flink wat regen, in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten droger. Volgende week vallen geregeld buien met vanaf woensdag ook kans op hagel. De temperatuur daalt van 11 graden op maandag naar 7 graden op woensdag.