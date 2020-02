Connexxion gaat agressievelingen zelf beboeten

Vervoersbedrijf Connexxion gaat zelf zware overtreders beboeten. Het gaat om een bedrag van zeker 313 euro, die het ov-bedrijf als schadevergoeding in rekening brengt boven op de straf die justitie oplegt in gevallen van geweld, vandalisme of bedreiging, schrijft De Telegraaf.

Connexxion rijdt onder meer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee.

In de regio Utrecht is al een proef gedaan bij vervoerder U-OV. Vanaf komende maandag wil Connexxion ook in de rest van het land beginnen met deze boetes.

Een op de drie medewerkers in het openbaar vervoer wordt wel eens bedreigd. Jaarlijks worden ruim tweeduizend zware overtreders strafrechtelijk vervolgd, schrijft De Telegraaf.

De bekeuringen worden geïnd door een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het incasseren van schadevergoedingen bij overtredingen. Dat bedrijf, Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) int al boetes voor supermarkten, Volgens SODA is de agressie na de proef in Utrecht op sommige plekken gehalveerd.

De schadevergoeding kan opgelegd worden via het civiel recht. Als de overtreder het er niet mee eens is, dan neemt de rechter een besluit.