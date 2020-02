Reizigers in de regio meest tevreden over Rotterdam-Centraal

Rotterdam-Centraal is het best gewaardeerde treinstation van onze regio. In de jaarlijkse 'Stationsbelevingsmonitor' van de NS krijgt het station een 7,8 als rapportcijfer. Daarmee is het ook het best gewaardeerde centraal station van Nederland. Die titel deelt het met Arnhem Centraal.

De minste waardering is er voor station Lage Zwaluwe. Dat station krijgt een 5,9. Dat is een fractie lager dan bijvoorbeeld Dordrecht-Zuid en Rotterdam-Alexander, die afgerond het zelfde cijfer krijgen.

De NS voert al langer onderzoek uit naar de tevredenheid van reizigers over 'hun station'. Bij grotere stations gebeurt dat meerdere keren per jaar. Bij kleinere stations gebeurt dat ééns per jaar. Er werd ook gevraagd naar de tevredenheid over de stations die door andere ov-bedrijven worden geëxploiteerd, zoals de Merwede-Linge Lijn.

Volgens de onderzoekers zijn reizigers hun treinstation steeds meer gaan waarderen. In 2014 gaf 64 procent van de ondervraagden hun station het rapportcijfer 7 of hoger. Nu is dat 77 procent.

Alle regionale treinstations en hun waardering:

Rotterdam-Centraal 7,8

Lansingerland-Zoetermeer - 7,6

Boven-Hardinxveld - 7,4

Arkel - 7,2

Barendrecht - 7,2

Gorinchem - 7,2

Hardinxveld-Giessendam - 7,2

Sliedrecht - 7,1

Sliedrecht-Baanhoek - 7,0

Dordrecht - 6,9

Rotterdam-Blaak - 6,9

Dordrecht-Stadspolders - 6,9

Hardinxveld-Blauwe Zoom - 6,7

Zwijndrecht - 6,7

Rotterdam-Blaak - 6,5

Capelle-Schollevaar - 6,3

Rotterdam-Noord - 6,3

Rotterdam-Zuid - 6,1

Dordrecht-Zuid - 5,9

Rotterdam-Alexander - 5,9