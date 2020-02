Ontploffingen na knutselen met vuurwerk in eigen huis in Gorinchem

Een man uit Gorinchem is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt terwijl hij zat te knutselen met vuurwerk. Hij raakte gewond aan zijn gezicht, zegt de politie.

De man was bezig met het vuurwerk in zijn eigen huis, aan de Hoofdwal in Gorinchem. Rond half zes in de vroege ochtend volgden toen twee klappen. Er ontstond geen brand.

De brandweer heeft het slachtoffer uit de woning gehaald. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Een specialist van de politie gaat nu het huis van de man doorzoeken, om te kijken of er nog meer vuurwerk ligt. Of de man wordt aangehouden is nog niet duidelijk.