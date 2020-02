Raad eist geheime informatie op over financiering renovatie Boijmans

Wethouder Said Kasmi moet in een geheime brief aan de Rotterdamse gemeenteraad duidelijk aangegeven waarom twee belangrijke geldschieters voor de extra uitbreiding van Museum Boijmans van Beuningen zich hebben teruggetrokken. Dat eist een meerderheid van de raad.

Er is onvrede dat de beoogde geldschieters Droom en Daad (40 miljoen euro) en de BankGiro Loterij (15 miljoen euro) in het NRC wel over praten over de reden van het niet financieren, terwijl de wethouder dat niet in de raad kan vertellen. Dat heeft te maken met eerder gemaakte afspraken.

Teleurstelling

In de Rotterdamse gemeenteraad is teleurgesteld gereageerd op het wegvallen van het geld van de BankGiro Loterij. Er is nu alleen nog maar een bijdrage van 7,5 miljoen euro van het Rijk. Voor de extra luxe renovatie van Boijmans is nog eens 55 miljoen nodig.

Tot juni heeft de wethouder nog de tijd om dat geld bij elkaar te zoeken. Gevreesd wordt dat de kans daarop klein is. De gemeenteraad wil niet dat Rotterdam dan maar zelf al het geld gaat betalen.

Vanwege de discussie over het wel of niet mogen delen van informatie is de veragdering geschorst en wordt die over 3 weken voortgezet.