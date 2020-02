Oppositie: Geen extra beloning voor Trevvel vanwege slechte prestaties

Trevvel mag dit jaar jaar absoluut geen vergoeding krijgen van anderhalf miljoen euro die uitbetaald hoort te worden bij een goede prestatie. Dat vinden Leefbaar Rotterdam, Denk, 50Plus en de SP in de Rotterdamse gemeenteraad. Het bedrijf scoort bij de vaste ritten naar een dagbesteding, sociale werkvoorziening of een school nog steeds slechter dan was afgesproken.

Al vanaf het begin wordt er veel geklaagd over het vervoer door Trevvel van mensen met een beperking. Twee recent verschenen onderzoeken geven ook een hard oordeel. De dienstverlening is nog steeds niet op orde is, ondanks dat er wel verbeteringen zijn doorgevoerd.

Vergoeding bij goede resultaten

Het merendeel van het geld dat Trevvel voor haar diensten krijgt (95 procent) wordt betaald ongeacht hoe goed het bedrijf haar taak uitvoert. De vijf procent die overblijft is wel afhankelijk van hoe tevreden de gebruikers zijn over het bedrijf. Het gaat dan om een bedrag van anderhalf miljoen euro.

In mei zal blijken of Trevvel dit extra geld krijgt. De cijfers over het afgelopen jaar zijn net binnen en worden bestudeerd. Het voorstel van Leefbaar, Denk en 50Plus om dat nu al te verbieden haalde het niet in de raad. Ook het verzoek om te stoppen met Trevvel en een ander bedrijf de klus te geven haalde geen meerderheid.

Wethouder De Langen zegt dat hij streng zal zijn tegen Trevvel, als de prestaties slechter blijken te zijn dan afgesproken. Als er dan nog steeds geen verbetering komt, kunnen maatregelen genomen worden. Volgens wethouder De Langen is het daarvoor nu te vroeg.

Leefbaar Rotterdam, DENK en 50Plus vinden dat wethouder De Langen te lang de zaak niet goed heeft aangepakt. Ze hebben er geen vertrouwen in dat hij het kan vlottrekken. Daarom stelden ze voor het dossier onder te brengen bij wethouder Van Gils. Maar dit voorstel haalde het niet in de raad.



Nog een onderzoek

De Rotterdamse ombudsman doet nu onderzoek bij gebruikers van Trevvel. Nog tot eind februari kunnen klanten hun reacties insturen. In april komt de Ombudsman dan met haar conclusies en aanbevelingen.