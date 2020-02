Havenbedrijf Rotterdam: 'nog geen extra maatregelen nodig bij cruiseschepen tegen coronavirus'

Er zijn nog geen maatregelen nodig tegen mogelijke besmettingen met het coronavirus rond de cruiseschepen die aankomen in Rotterdam. Dat zegt het Havenbedrijf Rotterdam.

De afgelopen weken was er nogal wat te doen rondom cruiseschepen Diamond Princess en Westerdam. Beide schepen, die een rondreis maakten langs havens in Oost-Azië werden geconfronteerd met problemen door de uitbraak van het coronavirus. Een paar honderd mensen aan boord van de Diamond Princess zouden ziek zijn.

"Maar dat zijn schepen die dáár varen", zegt Tie Schellekens van het Havenbedrijf Rotterdam, als hij voor twee aangemeerde cruiseschepen staat. "Deze cruiseschepen varen op dit moment in Europa."

De GGD in Rotterdam bepaalt of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En dat is nog niet het geval.

Andere schepen, zoals vrachtschepen, maken wel de reis van China naar Rotterdam. "De incubatietijd voor het coronavirus is zo'n drie weken", gaat Schellekens verder. "Dus dat begint straks wel een issue te worden. Als er aanwijzingen zijn dat mensen mogelijk ziek zijn, dan moet dat gemeld worden voordat het schip aankomt in de Rotterdamse haven en dan worden er alsnog maatregelen genomen."