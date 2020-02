Jarenlange celstraffen geëist voor smokkel van 1297 kilo heroïne

Justitie heeft donderdag celstraffen tot acht jaar en negen maanden geëist tegen twee mannen uit Rotterdam en een man uit Bergschenhoek in een zaak over de smokkel van 1297 kilo heroïne. Ook een man uit Rijswijk is verdachte in de zaak.

De vier mannen zouden via de haven van Antwerpen heroïne Nederland in willen hebben smokkelen. Ook worden ze verdacht van het voorbereiden van de smokkel. Een partij van 1297 kilo zat verstopt in een container met handdoeken uit Pakistan.

Voordat de partij aan zou komen in de haven van Antwerpen, werd deze in Engeland gecontroleerd door de douane. Die trof daar de partij drugs al aan, haalde het eruit en plaatste zes gram heroïne terug. Daarna werd de container naar Antwerpen gestuurd.

In die haven haalde op 2 september een 54-jarige Rotterdammer de lading op met zijn vrachtwagen en bracht de container naar een loods in Bergschenhoek. Daar werd de Rotterdammer samen met een 48-jarige stadsgenoot en een 51-jarige man uit Rijswijk opgepakt. Twee van hen werden op heterdaad betrapt op het uithalen van de drugs.

Een vierde verdachte, een 27-jarige man uit Bergschenhoek, werd later opgepakt. Hij had de loodseigenaar gevraagd om van de loods en een heftruck gebruik te maken.

Encryptietelefoons

Bij twee mannen zijn encryptietelefoons aangetroffen, waarmee ze afgeschermd konden communiceren. Ook zijn er mailwisselingen tussen de mannen onderling onderschept over het transport. Ook zijn in hun woningen grote hoeveelheden geld en drugs aangetroffen.

Justitie eiste donderdag tegen de 54-jarige Rotterdammer acht jaar en negen maanden cel en een bedrag van 18-duizend euro. Tegen zijn 48-jarige stadsgenoot is zes jaar en acht maanden cel geëist en een boete van 9.990 euro.

De 27-jarige man uit Bergschenkhoek moet als het aan justitie ligt acht jaar en zes maanden brommen. De 51-jarige man uit Rijswijk hoorde acht jaar en negen maanden cel tegen zich eisen en een bedrag van 705 euro.

Zes gram

Hoewel er in werkelijkheid maar zes gram heroïne Nederland in is gesmokkeld, eist justitie straffen die passen bij de 1297 kilo die mogelijk eigenlijk ingevoerd had moeten worden.

"Gezien het feit dat een vrachtwagen, loods, encryptietelefoons en valse transportzegels nodig waren, neemt het OM aan dat verdachten wetenschap droegen dat het om een zeer grote hoeveelheid zou gaan. Als de Engelse politie niet had ingegrepen, was 1297 kilo heroïne ingevoerd. Ook de voorbereidingshandelingen waren gericht op een grote hoeveelheid", zei de officier van justitie.

De rechter doet op 5 maart uitspraak in de zaak.