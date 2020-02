De eerste vogelkastjes worden uitgedeeld in Barendrecht

Gratis vogelkastjes in strijd tegen eikenprocessierups

Om eikenprocessierupsen te bestrijden worden in Barendrecht koolmeeskastjes uitgedeeld. De gemeente hoopt dat de vogels de rupsen opeten. Veel Barendrechters zien zo'n nestkastje in hun tuin wel zitten. "Mijn zoon zat deze zomer onder de bultjes."

"De koolmees is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Omdat we de vogel willen stimuleren, delen we nu deze kastjes uit", zegt Willem Goudzwaard van de gemeente Barendrecht. Zijn auto heeft hij volgeladen met de vogelkastjes.

Willem geeft de kersverse eigenaren van de kastjes ook een pamflet met tips mee. Vogels nemen namelijk niet zomaar hun intrek in de huisjes. "Het kastje moet op een rustige plek hangen waar ze echt naar binnen durven."

Vogels alleen zijn geen oplossing voor de eikenprocessierups. Ze helpen de overlast wel flink te verminderen. "Het hele probleem wordt er niet mee opgelost en daarom zetten ook andere middelen in", vertelt Goudzwaard. Zo spuiten de gemeente aaltjes (wormachtige beestjes) in eikenbomen die ook de rupsen opeten.

Dat de kastjes werken, merkte de Barendrechtse Jolanda meteen. Een half uurtje nadat ze het nestkastje ophing kwamen de eerste koolmezen het huisje al inspecteren.

Run op kastjes

Elke zomer is het weer raak en zitten de eiken vol met processierupsen. De harige beestjes zorgen voor een vreselijke jeuk. Een rups heeft wel 700 duizend brandhaartjes.

Op dit moment hebben 340 Barendrechters een kastje aangevraagd bij de gemeente. De eerste 100 kastjes zijn deze week uitgedeeld, de andere vogelliefhebbers moeten nog even wachten. De vraag naar de kastjes bij fabrikanten is zo groot, dat de levertijd lang is.