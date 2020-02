Chefkok Amarone na brand: schouders eronder en nu weer gaan!

Het was onvoorstelbaar en hij werd echt geleefd. Maar na hard werken aan de wederopbouw, heropent chefkok Jan van Dobben vrijdag zijn sterrestaurant Amarone aan de Meent in Rotterdam na een grote brand vorig jaar. "Ik ben vooral blij dat we weer open kunnen."

Van Dobben blikt nog een keer terug op die dag in augustus. "Het was vakantie en ik kreeg plots een telefoontje op een dinsdag", vertelt Van Dobben. "En dan kom je in een molen terecht. Je wordt echt geleefd."

Volgens de chefkok was de schade aan het restaurant bijzonder groot. "De hele vloer moest eruit. Net als het plafond. Alles moest gestript worden."



Van Dobben zegt dat hij blij is dat hij 'goede mensen' om zich heen had. "Je bent zelf net ondernemer en dan is het soms best een gevecht. Toch hebben we het beste eruit kunnen halen. Alles is vergoed en we kunnen gewoon weer open. Schouder eronder en gaan."

Kaat Mossel

Opmerkelijk genoeg had Van Dobben vrijdag ook nog contact gehad met de eigenaar van Kaat Mossel. Ook dat Rotterdamse restaurant werd door brand getroffen. "Daar schijnt het zelfs nog heel wat erger te zijn dan hier", zegt Van Dobben. "Maar in het telefoontje werd me veel succes gewenst en dat is heel fijn."



"Het is toch heel erg zwaar als je zoiets meemaakt. Je hebt kinderen en een huis. Dat staat allemaal op het spel. Als het even tegen zit ben je alles kwijt."