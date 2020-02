John Metgod in FC Rijnmond over Advocaat: ‘Leeftijd interesseert hem geen bal’

John Metgod was vrijdagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De oud-speler van Feyenoord ontkent in FC Rijnmond dat trainer Dick Advocaat de jeugd geen kans geeft, een imago dat normaal aan de ervaren oefenmeester kleeft.

"Advocaat is een type die kijkt hoe hij een wedstrijd kan winnen. Of dat met jonge jongens van 20 of met spelers van 33 of 34 is, dat interesseert hem geen bal.

Hij moet het vertrouwen hebben dat de spelers geven wat hij zoekt", zegt Metgod in FC Rijnmond.

