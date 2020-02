Metgod en Wijnaldum in FC Rijnmond

John Metgod is vrijdagmiddag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. We blikken vooruit op het aankomende voetbalweekend, waarin Feyenoord het met basisdebutant Robert Bozenik thuis opneemt tegen Fortuna Sittard en Sparta op bezoek gaat bij RKC Waalwijk.

Naast voormalig Feyenoord-speler Metgod schuiven ook voetbalverslaggevers Dennis van Eersel en Emile Schelvis aan bij FC Rijnmond. De presentatie wordt verzorgd door Bart Nolles.

Verder zien en horen we Georginio Wijnaldum over zijn band met Willem van Hanegem, racisme in de voetbalwereld en zijn bijzondere eerste bezoek bij Liverpool-trainer Jürgen Klopp. Maandag staat FC Rijmmond volledig in het teken van de beste Rotterdamse voetballer van dit moment.

FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17:20 uur en wordt daarna elk uur herhaald.