Oud-Rotterdammer en wapenhandelaar Kouwenhoven niet uitgeleverd door Zuid-Afrika

Kouwenhoven groeide op in Rotterdam. Hij werd in april 2017 in Nederland bij verstek veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia.

Volgens de rechter in Zuid-Afrika is uitlevering naar Nederland niet mogelijk, omdat de misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia zijn gepleegd. Het Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika overweegt in beroep te gaan.

Kouwenhoven werd op verzoek van de Nederlandse justitie opgepakt in Zuid-Afrika, waar hij woont. Hij heeft zich altijd verzet tegen zijn uitlevering aan Nederland.

De zakenman runde onder meer een houtkapbedrijf tijdens de Liberiaanse burgeroorlog tussen 2000 en 2003. Hij heeft zes keer wapens ingevoerd voor de soldaten van toenmalig president Charles Taylor. Daarmee was hij medeplichtig aan oorlogsmisdaden. Taylor werd eerder in Den Haag voor een internationaal tribunaal veroordeeld tot 50 jaar gevangenisstraf.