Tekenaar Theo Gootjes treurt: 'Waarom kan ik niet meer voor mijn vrouw zorgen?'

Theo bezoekt ieder dag zijn muze, vrouw vriendin en inspiratie Jose in Huize Frankeland in Schiedam

Theo Gootjes (78) in zijn huis annex atelier in Schiedam

Tekenaar Theo Gootjes uit Schiedam is ziek. Longkanker, al twee jaar lang. Theo's muze en vrouw José is ook ziek, Alzheimer.

Ondanks hun eigen ongemakken delen ze nog iedere dag verliefde blikken in verzorgingshuis Frankeland in Schiedam. Het is mooi en ontroerend te zien hoe de twee nog verknocht zijn aan elkaar. Het geeft Theo zelfs kracht en inspiratie tot nieuwe tekeningen.

Zaterdag 22 februari zal Theo (78) aanwezig zijn bij de start van de tentoonstelling 'Theo Gootjes. Altijd zwart-wit'. Daarin staan de politieke tekeningen die Theo in meer dan 30 jaar maakte voor onder meer dagblad Het Vrije Volk centraal.

Laatste levensfase



De dagelijkse bezoekjes aan zijn echtgenote in het zorghuis leveren mooie momenten samen op. "Communiceren is nauwelijks meer mogelijk, maar het samenzijn is ook voor José prettig merk ik". In de gezamenlijke recreatieruimte schuifelen de bewoners voorbij. Rolstoel, rollator, wandelstok, de kwetsbaarheid van de laatste levensfase, Theo legt het vast met balpen. Schetsen van gebogen lichamen, fragiel, kwetsbaar.

"Ik teken bewoners en bezoekers van achteren. De symboliek. De eenzaamheid, de tragiek, de houding van mensen. Ze voelen zich soms in de steek gelaten, op weg naar het einde", vertelt Theo. "Het is een primeur dat je de schetsen ziet, niemand weet dat ik hiermee bezig ben. Uiteindelijk ga ik het uitwerken in houtskool of wat anders, dat weet ik nog niet".

Het zijn snode plannen voor een scherpe en sociale man die zelf een terminale ziekte onder de leden heeft. Hij inspireert nog immer en kijkt nog altijd kritisch naar de samenleving.