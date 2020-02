Cokevangst in de haven: goed politiewerk of meer 'import'?

Voor meer dan 2,5 miljard euro werd vorig jaar aan cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. In gewicht is dat bijna 34 duizend kilo, een verdubbeling met het jaar ervoor. Het is alleen compleet onduidelijk hoe die extreme stijging is ontstaan.

Komt het door een effectievere opsporing of is de drugstoevoer toegenomen? Daarop kan officier van justitie Ernst Pols geen eenduidig antwoord geven. "De waarheid zal in het midden liggen. Het kan goed zijn dat er meer binnenkomt, maar ook dat we effectiever zijn geworden in de bestrijding van drugscriminaliteit."

Pols: "We weten niet zeker of we effectiever zijn, tegelijkertijd hebben we veel inspanningen gedaan afgelopen jaar, dat verklaart wel dat we meer in beslag hebben genomen dan in 2018."

Binnenuit

De aanvoer van drugs naar Europa is immens. Daarom richt justitie zich met name op de mensen die de doorvoer van drugs in de haven mogelijk maken. "Zeker als je weet dat daarvoor altijd de hulp van binnenuit nodig hebt. Dan moet je denken aan personeel van bedrijven in de haven of corrupte overheidsmedewerkers, bijvoorbeeld iemand van douane."

Pols: "Daar is voor ons de beste interventie mogelijk. Want als je die mensen eruit weet te snijden, dan maak je de criminelen in feite vleugellam."

Voor mensen in Rotterdamse haven overwegen drugscriminelen een handje te helpen heeft de officier van justitie nog een waarschuwing. "Op het moment dat je kiest voor dat geld en je bent eenmaal in de handen van criminelen, dan kom je daar nooit meer uit. Als je dat realiseert, wil je er misschien niet aan beginnen."

Niet loslaten

Ook al lijkt de strijd tegen drugs een kwestie van dweilen met de kraan open. Toch vindt Justitie het van belang dat harddrugs van de markt wordt gehaald.

"We kunnen deze handel niet loslaten. Omdat het gaat om grote hoeveelheden verdovende middelen, en dat is slecht voor de volksgezondheid. En ook omdat vanwege de neveneffecten van de handel, het geweld dat opduikt in de stad als gevolg van de drugshandel.