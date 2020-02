Delftse architect Mecanoo gaat Boijmans renoveren

De commissie is erg te spreken over de visie en benadering van het architectenbureau. In de komende maanden gaat Mecanoo samen met de gemeente en het museum de visie voor de renovatie van het museum verder uitwerken tot een ontwerp.

Volgens Francine Houben van Mecanoo moeten de monumentale gebouwen weer in ere worden hersteld. "De route door Boijmans wordt meer logisch en er ontstaat een betere verbinding met het Museumpark en de straat."

Mecanoo ontwierp eerder in Rotterdam de bekende woonflat Montevideo op de Kop van Zuid.

Hoeveel geld er voor het project beschikbaar is, is nog niet duidelijk. Eerder dit jaar werd bekend dat externe geldschieters, zoals de BankGiro Loterij en stichting Droom en Daad afzien van een investering van 55 miljoen euro in het project. Dat geld is nodig voor de extra luxe renovatie. De rest van de renovatie kost 168,9 miljoen euro.

In 2022 start de renovatie. Boijmans van Beuningen moet in 2026 weer open gaan.