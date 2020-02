Georginio Wijnaldum in FC Rijnmond: ‘Mensen begrijpen vaak niet wat bruine jongens voelen’

Komende maandag staat de voetbaltalkshow FC Rijnmond volledig in het teken van Georginio Wijnaldum. De oud-Feyenoorder werd onlangs uitgeroepen tot Sportman van het jaar Rotterdam-Rijnmond. Die titel dankte hij aan een geweldig achterliggend voetbaljaar met Liverpool, én de fantastische eerste maanden met die club in het seizoen 2019/2020.

Verslaggever Frank Stout zocht Wijnaldum op tijdens zijn vakantie in Dubai en sprak zeer uitgebreid met de Rotterdammer over heel veel zaken. Natuurlijk kwam de winst van de Champions League met Liverpool aan bod, ging het over Sparta en Feyenoord (de club waar hij op 16-jarige leeftijd debuteerde in de eredivisie), over Willem van Hanegem én racisme.

Racisme

Wijnaldum maakte in november tijdens een interland van het Nederlands elftal tegen Estland een duidelijk statement door na een doelpunt met ploeggenoot Frenkie de Jong voor de tv-camera hun armen naast elkaar te houden om aan te geven dat iedereen gelijk is. Daarmee reageerden zij op de racistische leuzen enkele dagen eerder aan het adres van Ahmad Mendes Moreira bij de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior.

Zwarte Piet

De actie van Wijnaldum ging de wereld over. “Heel vaak begrijpen mensen niet wat wij als bruine jongens voelen”, zegt de speler van Liverpool, doelend op racistische opmerkingen gericht aan donkere mensen. “Wij maken het mee, het zijn kleine dingen. Als iemand bijvoorbeeld 'Zwarte Piet' zegt tegen een bruine jongen. Zulke grapjes zijn niet leuk. Daar moet hard tegen opgetreden worden. Nu vind ik het nog te laks.”

Maandag een uitgebreid gesprek met Georginio Wijnaldum in FC Rijnmond. De uitzending op TV Rijnmond begint rond 17.15 uur.