Imanuelle Grives: 'Ik zal nooit meer drugs verkopen'

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives ging de afgelopen week op televisie door het stof na haar veroordeling in België voor drugsbezit. Vrijdag doet ze er nog een schepje bovenop en belooft nooit meer verdovende middelen te verkopen "hoe erg ik er ook doorheen zit", schrijft ze met hoofdletters op haar Instagrampagina.

In juli 2019 werd Grives opgepakt op muziekfestival Tomorrowland met een grote hoeveelheid soft- en harddrugs op zak. Het ging om honderd xtc-pillen, twintig gram cocaïne, tien gram ketamine en nog wat MDMA en amfetamine.

In de talkshow Jinek deed ze deze week haar verhaal. Grives zat niet lekker in haar vel in de periode voor haar arrestatie, vertelde ze. Ze werd heel emotioneel tijdens de uitzending en veel mensen twijfelden na afloop aan haar oprechtheid.

Op Instagram focust de Vechtershart-actrice zich op de positieve reacties die ze heeft gekregen op haar tv-optreden. "Ik vind het lief dat ik zoveel steun en respect heb ontvangen", laat de actrice weten. "Een held ben ik niet voor het aanbieden van mijn excuses."