Afgebroken huis wederopgebouwd bij drijvende boerderij in Rotterdamse haven

"Het is een mooi en heel speciaal huis", zegt Hussein Hamoud over het houten huis dat hij opnieuw als een bouwpakket in elkaar zet. In Syrië was hij al meubelmaker en timmerman maar daar had hij nog niet kennisgemaakt met systeembouw van hout.

Nu is hij als leerling van Rijnmond Bouw betrokken bij de wederopbouw van het houten huis dat energie opwekt. Het moest op Heijplaat worden afgebroken en krijgt een tweede kans op de kade naast de drijvende boerderij in de Merwehaven in Rotterdam-West.

Honger naar huizen

De Maskerade-woning was onderdeel van de proeftuin op Heijplaat waar geëxperimenteerd werd met het bouwen van duurzame woningen. Duurzaam hout en zonnepanelen aan de zijgevel en op het dak; dat is het bijzondere van de Maskerade-woning. Het leverde voldoende stroom op voor de twee huurders die er toen inzaten en bestuurders van elektrische auto's konden daar zelfs opladen.

Maar het moest weg vanwege de nieuwbouw op die plek van 170 woningen. "We zijn als het ware slachtoffer geworden van de honger naar huizen", zei de architect van de Maskerade-woning in 2018.

Recyclebaar

Gelukkig is de woning demontabel. Honderden, misschien wel duizenden schroeven en bouten zijn er voorzichtig uit gehaald en daarna gingen de onderdelen in de opslag want er was nog geen nieuwe bestemming.

Die is er nu en naar tevredenheid van de architect, al is de missie van 100% recyclebaar niet compleet geslaagd. "Nee, we kunnen niet al het oude hout hergebruiken vanwege die schroeven", vertelt architect Maarten van der Breggen. "Ongeveer vijftig procent kunnen we hergebruiken en vijftig procent gaat verloren."

Tweede kans

Deze 'fout' is een wijze les en nu wordt de woning met klemmen opgebouwd. "Ik ben blij dat de woning niet in de prullenbak beland en het is nu zelfs zo dat we het met deze verbetering hierna nog een keer kunnen gebruiken", zegt architect Van der Breggen. Hij is bezig met de gemeente Rotterdam en een ontwikkelaar om in Rotterdam-Zuid dertig houten huizen te bouwen die energie opwekken. Dat worden huurwoningen van rond de 800 euro per maand.

De tweede kans voor de Maskerade-woning gebeurt in samenwerking met Rijnmond Bouw. Dat is een opleidingsbedrijf voor iedereen die wil werken in de bouw maar bij wie dat niet op eigen houtje lukt. "Wij hebben het bouwpakket en alle losse panelen hier in elkaar gezet en dat doen we met jongens uit Syrië, uit Eritrea en uit Rotterdam die een opstapje nodig hebben. En zo willen we ze klaarstomen om in de bouwsector aan de slag te aan", vertelt instructeur Nico Le Roy.

Hoop op betaalde baan

De tweede kans voor het houten huis geldt eigenlijk ook voor de gevluchte meubelmaker uit Syrië. Hij is nu vier jaar in Nederland en het plezier straalt van zijn gezicht. Via het project van Rijnmond Bouw en door het verbeteren van zijn Nederlands hoopt hij op een betaalde baan. "Dit is belangrijk voor mijn toekomst en mijn taal is een beetje slecht", zegt hij lachend. "Door het contact met mensen en veel praten kan ik deze taal leren."

Met de buitenkant zijn ze bijna klaar, dan moet de binnenboel nog gebeuren. Straks nemen niet opnieuw huurders hun intrek, het houten huis wordt het bezoekerscentrum van The Floating Farm.