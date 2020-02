Verdachte bioscoopmoorden zag slachtoffers aan voor moordenaars dochter

Ergün S. die verdacht wordt van het ombrengen van een echtpaar in een Groningse bioscoop, dacht dat zijn slachtoffers lid waren van 'elitetroepen'. Zij zouden de ex-vriendin en dochter van S. om het leven hebben gebracht, heeft hij volgens RTV Noord in de rechtbank verklaard. Beide zijn in leven.

De Rotterdammer zou tijdens de dubbele 'bioscoopmoord' een psychose hebben gehad. Dat zei hij een paar weken geleden tijdens een eerste, korte zitting. S. wordt op dit moment in het Pieter Baan Centrum onderzocht. Bij een psychose treden dikwijls wanen en hallucinaties op.

Dat S. dacht dat de twee schoonmakers tot 'elitetroepen' behoorden die hem iets hadden aangedaan, verklaarde hij tijdens een rechtszaak over de omgangsregeling met zijn dochter. Die zaak net als de tussentijdse zitting van zijn strafzaak op 7 februari.

S. wil dochter zien

De rechter heeft het verzoek van S. om een omgangsregeling afgewezen. Volgens de rechtbank is 'voldoende komen vast te staan dat de man ongeschikt is'. Uit onderzoek van de Raad van Kinderbescherming zou blijken dat contact ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van zijn dochter. De moeder van het meisje, de ex van S., is het daar mee eens.

S. zelf had op een andere uitkomst gehoopt. Hij zegt dat hij zijn dochter al lang niet heeft gezien en vindt dat er een mogelijkheid moet zijn om zijn kind te zien tijdens zijn gevangenschap. Hij ziet geen gevaar in een omgangsregeling, maar zei te begrijpen dat het nu misschien nog te vroeg is. S. wijst daarbij op het feit dat hij wordt behandeld voor zijn psychische problemen.

De rechter heeft het verzoek van S. om geen alimentatie meer te betalen wél ingewilligd. Zijn ex-vriendin is het hier ook mee eens. Zij wil op geen enkele wijze gebonden zijn aan S., ook niet door een financiële regeling.