Zwart en wit in Chris Natuurlijk

Over zwarte, witte en andere bio-koeien, een ooit geliefd, zwart zangvogeltje, een nog steeds geliefde, bijna altijd in het zwart geklede Rotterdamse dichter en het niet zwart-witte verhaal van de vervuilende mode-industrie, gaat het zaterdag vanaf 08.00 uur in Chris Natuurlijk.

De Stad uit laat Rotterdamse kinderen kennismaken met het platteland. Chris Natuurlijk krijgt vast een voorproefje van het koeienfestijn van De Stad Uit op bio-boerderij Gravesteyn . Daar kun je op de eerste zondag van de voorjaarsvakantie een selfie maken met je favoriete koe of een nestkastje timmeren voor spreeuwen.

De Migrant

Iedereen in Singapore kent de Javaanse Myna - een klein zwart vogeltje met gele pootjes en een gele snavel.

Ooit was het beestje een geliefde zangvogel, maar nu is hij gehaat en wordt hij vervolgd, want hij krijst te hard.

Het Nederlands Fotomuseum presenteert van 22 februari tot en met 21 juni het multimediale project De Migrant van fotograaf Anaïs López. Zij neemt Chris Natuurlijk mee op een unieke reis, waarin de Javaanse Myna de hoofdrol speelt.





Het moet anders

Echt duurzaam kun je de mode-industrie niet noemen. Integendeel zelfs. Modeweken, zoals die nu in Milaan en vanaf maandag in Parijs worden gehouden, helpen ook niet. Modeweken sporen alleen maar aan om nog meer te kopen.

De ontwerpers in De Wasserij in Rotterdam willen en doen het anders.

In de voormalige wasserij in Rotterdam-Noord krijgt Chris Natuurlijk een rondleiding.

De zin van het leven ben je zelf

Rijnmond-collega Anton Slotboom is te gast in Chris Natuurlijk. Hij schreef De zin van het leven ben je zelf . Het boek gaat over het leven van de Rotterdamse dichter, nachtburgemeester, schrijver, Spartaan, jazzfanaat en muzikant Jules Deelder, die op 19 december 2019 overleed na een kort ziekbed én een 75e verjaardag die hij op 24 november van dat jaar nog groots had gevierd.

Luister zaterdag 22 februari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.