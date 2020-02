Eigenaars restaurant Kaat Mossel na brand: 'Alles is kapot'

Het is een enorme ravage in het bekende restaurant Kaat Mossel aan de Admiraliteitskade in Rotterdam. Zondag rond 20:00 uur brak er brand uit in de keuken. Eigenaars Ron en Marie-Claire Hirt lopen nog steeds zwaar ontgoocheld door hun verwoeste restaurant."Het is ons levenswerk maar nu is het één grote ravage. Alles is kapot."

Zondagavond kregen ze een telefoontje met het slechte nieuws."Je rijdt met tweehonderd kilometer per uur bellend naar de zaak toe. Bij aankomst was de boel al afgezet door de brandweer en dan beland je in een horrorfilm."

Om bij de brandhaard te komen moest de brandweer eerst een toegangsdeur forceren. "In de gang bij de opslag is de brand ontstaan. Een doek in een wasmand die de avond ervoor uit de droger is gekomen is gaan smeulen. Broei noemen ze dat."



De werknemers van Kaat Mossel vormen een hele hechte familie. Ook zij waren op de bewuste avond naar het restaurant gekomen. "Bijna het gehele personeel stond hier met de armen om elkaar heen uit de rook te janken."

Gelukkig hebben ze veel steun van andere mensen.. "We zijn door iedereen gebeld. Allemaal hele fijne mensen. We hebben zo'n groot netwerk met mensen die ons willen helpen. Dat is super lief."

Ron en Marie-Claire gaan zeker niet bij de pakken neerzetten: "Je moet weer verder. We zijn de boel weer aan het opbouwen. We zijn achter de schermen hard bezig om Kaat Mossel 2.0 te maken", zegt Ron hoopvol.

Wanneer het restaurant haar deuren weer kan openen is vooralsnog onduidelijk. Het zou zo nog maar een paar maanden kunnen duren.